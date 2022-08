DRC: Vituo vya matibabu vya Lolwa na Mandima vyalengwa na mashambulizi ya ADF

Katika wiki za hivi karibuni, mji wa Lolwa, kaskazini mashariki mwa DRC, umekumbwa na mashambulizi mengi ya waasi wa Allied Democratic Forces, ADF. Mashambulizi ambayo yamesababisha makumi ya vifo tangu mwanzoni mwa mwezi Agosti. Raia, wakulima, wafanyakazi katika maeneo ya uchimbaji madini au hata wanajeshi wanalengwa na mashambulizi haya, lakini ADF pia, inalenga vituo vya matibabu.

Takriban mashambulizi sita karibu na Hospitali Kuu ya Lolwa yamerejeshwa nyuma na wanajeshi wa DRC katika wiki za hivi karibuni. Uwepo wa FARDC umeimarishwa. Kambi mbili za kijeshi zimewekwa mbele ya hospitali na pia mbele ya kituo cha afya cha Mandima, katika mtaa wa Mambasa, ulioko takriban kilomita hamsini kutoka Lolwa.

Lakini uimarishaji wa uwepo wa jeshi haujatosha: kwa ukosefu wa usalama, wakazi pamoja na wafanyakazi wa afya wamelazimika kutoroka mji huo. Wiki hii, hospitali ya Lolwa na kituo cha afya cha Mandima walisimamisha shughuli zao.

Uwepo wa ADF unaripotiwa katika mkoa wa Ituri. Waasi wa ADF wanaendesha harakati zao katika eneo hilo kwa mwaka mmoja na nusu sasa. Kwa kawaida ni eneo linalokumbwa na mashambulizi mabaya yanayofanywa na kundi lenye silaha la Cooperative for the Development of Congo, CODECO.

Kwa zaidi ya miaka 25, Ituri imekumbwa na ghasia kutoka kwa makundi yenye silaha. Mkoa huu wa Kongo umekuwa chini ya hali ya sheria ya kijeshi tangu mwezi Mei 2021. Hatua hii ya kipekee inatoa mamlaka kamili kwa wanajeshi. Lengo ni kukomesha shughuli za makundi yenye silaha, lakini haya yamekuwa ya mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni.

Wanalenga eneo hili kwa sababu ya uwepo wa hospitali. Ni wapiganaji ambao kwa sehemu kubwa wako msituni, ambao wanatambulika kwa urahisi (…) na wanaotembea kwa miguu, ambao ni rahisi kupata magonjwa, ambao katika mapigano wanakuwa na watu ambao wamejeruhiwa katika mapigano lakini hawawezi kwenda hospitali kupata huduma. Hivyo wanalenga hospitali kupora kupata dawa na kusaidia wapiganaji wao, amesema Eliora Henzler, mratibu wa shirika linalojihusisha na suala la usalama katika mikoa miwili ya Kivu, akihojiwa na mwenzetu Nadia Ben Mahfoudh.