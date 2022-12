DRC: Mapigano mapya yazuka kati ya M23 na wanamgambo wa kujilinda

USALAMA-JAMII

Mapigano yamezuka kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wa kujilinda katika eneo lenye matatizo la Rutshuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Alhamisi baada ya siku chache za utulivu, kulingana na vyanzo vya habari.

Mapigano haya yanaripotiwa katika vijiji vya Ruhanga na Kihonga, katika eneo la Rutshuru. "Tuko katikati ya mapigano," kamanda wa kundi linalojihami la APCLS (Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo) ameliambia shirika la habari la AFP.

"Kuna mapigano," amethibitisha anayejiita Kanali Héritier Ndangendange, msemaji wa APCLS.

Mapigano yanaendelea hata sasa, kuelekea Ruhanga na Kazuba malishoni. Waasi wa kundi la M23 walilala Ruhanga. Wamepiga (waasi) hatua," mkazi wa Bwiza ameliambia shirika la habari la AFP kwa simu kutoka Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini.

Mapigano sawa na hayo yaliripotiwa mnamo Desemba 16: mapigano hayo ni kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wanaounga mkono Wahutu Nyatura na kundi la wanamgambo la APCLS, ambao wanadai kutetea masilahi ya jamii ya Hunde.

Huko Kitshanga, takriban kilomita kumi, hali ilikuwa shwari, kulingana na Toby Kahunga, kiongozi wa shirika la kiraia katika eneo hilo, ambaye alidai kuwa alihudhuria doria ya Kikosi cha Wanajeshi wa Kongo (FARDC) na polisi.

Kundi la M23, ambalo wengi wao ni Watutsi waliojihami mwaka 2013, walichukua tena silaha Novemba 2021 baada ya kukaa kimya kwa miaka kadhaa. Tangu wakati huo, wamechukua sehemu kubwa ya eneo la Rutshuru.

Kinshasa inaishutumu Kigali kwa kuunga mkono kikamilifu M23 na kulisaidia kupigana. Uhusiano kati ya majirani hao wawili umezorota katika miezi ya hivi karibuni. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamethibitisha uungwaji mkono huu, uliokanushwa na Kigali, lakini umelaaniwa hadharani na Washington, Brussels na Paris.

Miongoni mwa mipango mbalimbali ya kidiplomasia iliyoanzishwa ili kujaribu kutatua mgogoro wa mashariki mwa DRC, mkutano wa kilele ulioandaliwa mwezi mmoja uliopita huko Luanda uliamua kusitisha mapigano jioni ya tarehe 25 Novemba, na kufuatiwa siku mbili baadaye kuondoka kwa M23 kutoka maeneo yaliyotekwa.

Vinginevyo, kikosi cha kikanda cha Afrika Mashariki kinachotumwa Kivu Kaskazini kitaingilia kati kuwafurusha waasi. Lakini hadi sasa, M23 imeendelea kushikilia ngome zake, huku ikipanuaa maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake.