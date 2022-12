Jeshi la Rwanda lilifanya operesheni mashariki mwa DRC (Ripoti ya UN)

Jeshi la Rwanda lilifanya operesheni za kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kutoa "silaha, risasi na sare" kwa waasi wa M23, kulingana na ripoti ya wataalamu waliopewa mamlaka na Umoja wa Mataifa, ambayo bado haijachapishwa lakini shirka la habari la AFP limepata kopi.

Wataalamu hao wanadai katika waraka huu, ambao tayari umewasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kuwa wamekusanya "ushahidi mkubwa" unaoonyesha "uingiliaji wa moja kwa moja wa jeshi la ulinzi la Rwanda (RDF) kwenye ardhi ya DRC", angalau kati ya mwezi wa Novemba 2021 na Oktoba 2022.

Ripoti hii mpya, ambayo inatarajiwa kuchapishwa katika siku zijazo, inakuja wakati, tangu kuanza tena mashambulizi yake mnamo Oktoba, waasi wa Kitutsi wa M23 (March 23 Movement) umeteka maeneo makubwa ya mkoa wa Kivu Kaskazini, kwenye mpaka na Rwanda, na kusababisha kuongezeka kwa kasi kwa mvutano kati ya Kinshasa na Kigali.

Rwanda inashutumiwa na Kinshasa, Marekani na nchi kadhaa za Ulaya kwa kuunga mkono kundi la M23. Kigali inakanusha na kwa upande wake inaishutumu DRC kwa kuanzisha vita kwa madhumuni ya uchaguzi na "kutengeneza" mauaji ambayo, kulingana na uchunguzi wa Umoja wa Mataifa, yalifanywa na M23 na kugharimu maisha ya raia 131.

Kwa mujibu wa kundi la wataalamu, jeshi la Rwanda lilianzisha operesheni hizi za kijeshi ili "kuimarisha M23" na "dhidi ya FDLR (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda)", kundi lenye waasi wengi wa Kiahutu, lililoanzishwa na viongozi wa zamani wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi nchini Rwanda mwaka 1994.

Ikionyeshwa kama tishio na Kigali, kuwepo na vurugu za wanamgambo hao zilihalalisha uingiliaji kati wa Rwanda kwenye ardhi ya DRC.

Jeshi la Rwanda, kwa mujibu wa ripoti hii, na kama ilivyotajwa tayari katika ripoti ya siri ya mwezi wa Julai, "limetoa uimarishaji wa askari kwa M23 kwa ajili ya operesheni maalum, hasa wakati waasi a M23 wakilenga kuteka miji na maeneo ya kimkakati".

Kundi la M23, ambalo wengi wao ni Watutsi waliojihami mwaka 2013, walichukua tena silaha mwishoni mwa mwaka jana na kuongeza mashambulizi yake mwezi Oktoba, na kuteka maeneo makubwa ya kaskazini mwa Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini.