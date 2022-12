DRC: Umoja wa Ulaya waitaka Rwanda 'kusitisha kuunga mkono M23'

Rwanda inashutumiwa na Kinshasa, Marekani na nchi kadhaa za Ulaya kwa kwa kuwapa msaada wa kijeshi na vifaa waasi wa M23 katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki wa DRC.

Umoja wa Ulaya (EU) siku ya Jumamosi umeitaka Rwanda "kusitisha kuunga mkono M23", waasi wa Kitutsi ambao wanashikilia sehemu kubwa ya eneo la kaskazini mwa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC). Kigali inakanusha madai hayo.

EU "inaitaka Rwanda kwa nguvu zote" "kuacha kuunga mkono M23" na "kutumia njia zote kuweka shinikizo kwa M23 kufuata maamuzi" yaliyochukuliwa na wakuu wa nchi za Jumuiya ya mataifa ya Afrika Mashariki, kulingana na taarifa hii ya Joseph Borrell, mkuu wa diplomasia ya Umoja wa Ulaya, EU, ambayo inafuatia kuchapishwa kwa ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu DRC.

Katika ripoti hii iliyochapishwa mwezi Desemba, wataalam walioagizwa na Umoja wa Mataifa wanadai kukusanya "ushahidi wa kutosha" unaoonyesha "uingiliaji wa moja kwa moja wa jeshi la Ulinzi la Rwanda (RDF) katika eneo la DRC", angalau kati ya mwezi wa Novemba 2021 na Oktoba 2022.

Lakini kwa mujibu wa ripoti ya kundi la wataalam, jeshi la Rwanda lilianzisha operesheni hizi za kijeshi ili "kuimarisha M23" na "dhidi ya FDLR (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda)", kundi la Wahutu wa Kihutu wa Rwanda, lilioanzishwa na viongozi wa zamani wa mauaji ya Watutsi nchini Rwanda mwaka 1994.

Kigali ambayo inaonyesha kama tishio, kuwepo na vurugu za wanamgambo hao zilihalalisha uingiliaji kati wa Rwanda huko DRC.

Umoja wa Ulaya pia umeitaka DRC "kusitisha na kuzuia ushirikiano wowote kati ya FARDC (jeshi la Kongo) na makundi yenye silaha, hasa FDLR".

Rwanda, kwa upande wake, iliishutumu DRC, ambako uchaguzi wa rais umepangwa kufanyika Desemba 2023, kwa kuchangia mzozo kwa madhumuni ya uchaguzi na "kutengeneza" mauaji ambayo, kulingana na uchunguzi wa Umoja wa Mataifa, yalifanywa mwishoni mwa mwezi Novemba na M23 na kupoteza maisha ya raia wasiopungua 131 katika vijiji vya Kishishe na Bambo, kulingana na ripoti ambayo bado ni ya muda.

Juhudi za kidiplomasia zimezinduliwa ili kujaribu kutatua mzozo wa mashariki mwa DRC ambapo kikosi cha kanda ya Afrika Mashariki, kikiongozwa na Kenya, kimetumwa.

Siku ya Ijumaa kaskazini mwa mji wa Goma, mapigano tena yaliripotiwa kati ya jeshi la Kongo, linaloungwa mkono na makundi ya kujilinda, dhidi ya waasi wa M23.