DRC: Raia 16 wauawa katika shambulio jipya la wanamgambo Ituri

Wanamgambo wa CODECO, wanaodai kutetea jamii ya Lendu, wanashutumiwa kwa kutekeleza mashambulizi haya ambayo yamegharimu maisha ya watu kadhaa katika mkoa wa Ituri, Kaskazini mashariki mwa DRC.

Takriban watu 16 waliuawa siku ya Jumapili na wanamgambo katika vijiji kadhaa vya Ituri, mkoa wa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC)uliokumbwa na ghasia za kijamii, duru za kiraia zimesema siku ya Jumatatu.

Msemaji wa jeshi la DRC huko Ituri, Luteni Jules Ngongo, kwa upande wake ametaja raia wanne waliouawa, wanamgambo wawili walioangamizwa na jeshi la DRC (FARDC), ikiwa ni pamoja na mwanajeshi mmoja ambaye aliuawa na 4 kujeruhiwa katika mapigano hayo.

Wanamgambo wa CODECO (Cooperative for the Development of Congo) wanaodai kutetea jamii ya Lendu, wanatuhumiwa kutekeleza mashambulizi haya, kulipiza kisasi kifo cha mwalimu kutoka jamii ya Lendu aliyeuawa Jumapili asubuhi na wanamgambo wa kundi la "Zaire" (linlodai kutetea jamii ya Hema), baadhi ya vyanzo hivi vimebaini.

"Hadi sasa, tumekusanya miili 16 ya raia waliouawa na wanamgambo wa CODECO huko Blukwa, Jisa na Largu", katika eneo la Bahema Nord katika huko Djugu, amesema manaharakati wa masuala ya kibinadamu ambaye hakutaka jina lake kutajwa. Ripoti hii ni ya muda. "Hatuwezi kufika katika vijiji vingine kwa sababu wanamgambo bado wapo," ameongeza.

Kulingana na Charité Banza,kiongozi wa shiria la kiraiakatika eneo hili, wanamgambo wa CODECO walishambulia kwa mara ya kwanza huko Jisa, ambapo angalau watu 4 waliuawa. Wengine walikwenda Blukwa, ambako waliwaua raia 5, hadi Drodro, ambako walipora dawa na hadi Largu, ambako waliwaua watu wasiopungua 7, Bw. Banza ameeleza kwa kina, na kuthibitisha jumla ya idadi ya waliokufa kwa muda kuwa 16 kati ya raia.

Amesema nyumba kadhaa zilichomwa na mali kuporwa wakati wa mashambulio haya ambayo yalisababisha "watu wengi kuhama makaazi yao" kutokana na hofu waliokuwa nayo.

"Tunaomba kundi la Zaire likomeshe uchochezi wake, wanamgambo wa CODECO waheshimu mchakato wa amani wa Nairobi na mamlaka kuweka askari katika vijiji vya Hema na Lendu" ili kulinda wakaazi, ameomba Désiré Mbutchu, mwanaharakati kutoka shirika lisilo la kiserikali linalotetea haki za binadamu katika eneo la Djugu.

CODECO waliwakilishwa katika kikao cha mazungumzo ya amani yaliyoandaliwa mwishoni mwa Novemba mjini Nairobi na makundi kadhaa ya watu wenye silaha yakifanya kazi mashariki mwa DRC. Wazaire walikuwa wamekataa mwaliko huo. Mashambulizi kadhaa mabaya yakifuatiwa na ulipizaji kisasi yametokea katika jimbo hilo, lenye utajiri wa dhahabu na kutikiswa kwa miaka mingi na ghasia za mara kwa mara.