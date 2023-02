Mombasa inazidi kupoteza umaarufu wake wa kihistoria

Mombasa inazidi kupoteza uhalisia wake wa kuwa mji wenye historia muhimu ,tamaduni chungu nzima

Matangazo ya kibiashara Soma yanayofuata

Wakaazi wa Mombasa wameelezea hofu kuwa mji huo unaothaminiwa kutokana na historia yake na kivutio cha kitalii huenda ukapoteza uhalisia wake kutokana na kutohifadhiwa vizuri maeneo ya historia na mdururo wa tamaduni.

Na Carol Korir .

AbdilNassir Stambuli mmoja wa wanahistoria ambaye anatokea moja ya familia zilizozaliwa mji huo enzi za kale , mji wa Kale ulikuwa mkubwa kupitia maelezo ambayo yameorodheshwa.

“Old town kwanza ulifahamika kama Rasisimle ,ilikuwa kuanzia Likoni Ferry ,Naivas, hadi kwa Golf ,lakini ile watu wengi hawajui,ulikuwa unaenda mpaka palipo hospitali ya Coast General,”alitanguliza Stambuli.

Hofu yake hata hivyo ni kuwa mji wa Kale ,utambulisho muhimu wa Mombasa umezidi kupoteza umarufu wake .

“Mtawala wa mwisho ambaye amezikwa bila kichwa baada ya kuuliwa na Wareno, amezikwa sehemu ya shule ya Allidina visram,ukienda pale utapata kaburi lake lakini hakuna anayeshughulika,”alisikitika Stambuli.

“ Kanzu sasa hivi twavaa za kichina,makubadhi viatu vilivyokuwa vikishona humu humu ,hakuna tena ,mabuibui za Kiswahili ,sasa hivi utaona mtu mzima tu ndo atakuwa amevalia,sikwambii mambo ya uzazi,mtu anakandwa vipi ,kwani nini anapawa uji gani ,kwa nini anafukuzwa ubani wa moto. Kama Waswahili hatukutaasisha haya maisha na yanatutoka pole pole,”alisema Stambuli .

Abdulhamid Dor ,mwanzilishi wa mgahawa wa Forodhani ,eneo marufu lilokuwa sehemu ya bandari iliyotumika wakati wa Ukoloni ,naye ana wasi wasi huo.

“ Siwezi kukwambia eti Old Town hakukuwa walevi ,lakini hakuna baa,wewe ungeweza kukodisha nyumba ,hakuna deposit ,madam umeletwa na Omar Aboud,,sisi deposit yetu ni Omar Aboud. Tunasikitika ,nashindwa haya mambo kweli ,leo old town ni tamaduni geni kabisa kuskia Old town mtu anachomwa kisu,”alielezea Abdulhamid Dor.

Makavazi ya kitaifa nchini Kenya ,imejizatiti kuhifadhi baadhi ya maeneo ila kuna haja ya hatua zaidi kuchukuliwa.Profesa Kalander Khan alitumikia taasisi hiyo kwa miaka 30

“ Twataka hizi nyumba za zamani zibakie na historia ,Hatusemi watu wasijenge nyumba nyumba zao,mtu ajenge kulingana na mambo ya kizamani sababu,hii inaleta sana wageni ,watalii kutoka nje,waja sana ,mzungu hawezi kuja kuangalia majumba makubwa,wao wataka kujua historia, kuangalia nyumba za kizamani,na sia majumba pekee yake,wataka kujua watu waliishi vipi ,tamaduni zao,nguo zao,chakula chao.Sana old town kitega uchumi wake ni utalii,alielezea profesa Kalander.

Wakaazi hao wanashauriana kuhusu kuchukua hatua za kisheria kulinda hadhi ya mji huo na kuutasisha hususan tamaduni za mji wa Kale .