Kenya: Rais Ruto ameidhinisha muswada wa fedha 2023 kuwa sheria

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐑𝐔𝐓𝐎 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐍𝐓𝐒 𝐓𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐁𝐈𝐋𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐀𝐍𝐃 𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐁𝐈𝐋𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟑



President @WilliamsRuto on Monday assented to the Finance Bill, 2023 and the Appropriations Bill, 2023 at State House, Nairobi.



He also… pic.twitter.com/vEos4D6GRG