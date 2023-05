Iran:Mahakama nchini Iran imewahukumu kifo Majid Kazemi na wenzake wawili

via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Nairobi – Wanaume watatu,Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi na Saeed Yaghoubi waliohukumiwa kifo nchini Iran kutokana na maandamano yaliyozuka mwaka jana wako katika hatari ya kunyongwa baada ya mahakama kuu kuidhinisha hukumu zao, Amnesty International ilionya Ijumaa.

Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi na Saeed Yaghoubi walikamatwa Novemba 2022 kutokana na maandamano katika mji wa kati wa Isfahan na kuhukumiwa kifo Januari 2023.

Iran mwaka jana ilitekeleza hukumu ya kunyongwa kwa waandamanaji wanne, jambo lililosababisha kulaaniwa kimataifa, wakati mwaka huu kumeshuhudiwa kuongezeka kwa mauaji katika jamhuri ya Kiislamu kwa tuhuma zote ambazo zimewatia wasiwasi waendesha kampeni.

Amnesty ilisema kuwa watatu hao walihukumiwa kifo kwa kosa la kukaidi dini na kumdharau mtume baada ya kupatikana na hatia ya kuchora bunduki wakati wa maandamano huko Isfahan.

Shirika la kutetea haki za binadamu na lenye makao yake makuu mjini London limesema "lina wasiwasi mkubwa" kwamba watatu hao "wako katika hatari ya kunyongwa baada ya mahakama ya juu zaidi ya Iran kuunga mkono hukumu zao zisizo za haki .

Kesi ya Kazemi imezua wasiwasi nchini Australia ambako baadhi ya familia yake wanaishi, ikiwa ni pamoja na binamu yake Mohammad Hashemi ambaye aliandika barua ya wazi kwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Australia Penny Wong kuomba msaada wake.

"Majid ana umri wa miaka 30 tu. Ni mtu mwenye huruma, upendo, na mwenye nia thabiti. Yeye, kama Wairani wengine wengi, alishiriki katika maandamano ya amani ili kupaza sauti yake na kudai mabadiliko," aliandika katika barua hiyo iliyochapishwa kwenye gazeti la tovuti ya maombi change.org.

Shirika laAmnesty lilieleza kuwa Kazemi alikuwa akiteswa mara kwa mara na kudhulumiwa, ikiwa ni pamoja na kupigwa, ili kufanya "maungamo".

Wanaharakati wanaishutumu Iran kwa kutumia adhabu ya kifo kuwatisha wananchi kufuatia wiki kadhaa za maandamano yaliyozuka mwezi Septemba mwaka jana kufuatia kifo cha Mahsa Amini baada ya kukamatwa kwa madai ya kukiuka sheria za mavazi ya Iran kwa wanawake.

Takriban watu 582 walinyongwa nchini Iran mwaka jana, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya walionyongwa nchini humo tangu 2015 na zaidi ya 333 waliouawa mwaka 2021, Shirika la Haki za Kibinadamu la Iran yenye makao yake Norway (IHR) na Paris yenye makao yake mjini Paris, Together Against the Death Penalty ilisema. ripoti ya pamoja mwezi Aprili.

Lakini idadi ya wanaonyongwa imekuwa kubwa zaidi mnamo 2023, na IHR sasa inahesabu angalau watu 223 walionyonga ndani ya mwaka huu.