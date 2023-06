Bunia: Watu 18 wauawa mwishoni mwa juma katika mashambulizi ya ADF

Kundi la waasi wa ADF walishambulia Jumamosi Juni 3 vijiji vya Mutuyeyi, Bekembele na Bulesi takriban kilomita kumi kutoka Komanda.

Watu wanane waliuawa kwa kupigwa risasi na wengine kutekwa nyara na waasi hao, linasema shirika la kutetea haki za binadamu, Convention for the Respect of Human Rights (CRDH).

Jumapili, Juni 4, wavamizi hao walivamia eneo la Muteyi katika eneo hilo hilo, kulingana na mmoja wa mashuhuda waliokuepo eneo la tukio.

Miili minane ya wakulima iligunduliwa baada ya kujitoa katika sehemu hiyo, kinaongeza chanzo hicho.

Raia wengine wawili waliuawa na ADF siku ya Jumapili hiyokatika kijiji cha Makanga, katika eneo la Mambasa.

Watu hawa wenye silaha pia walipora mali kadhaa za raia.

Ili kukomesha unyanyasaji wa kundi hili lenye silaha, vikosi vya Umoja wa Mataifa nchini DRC, MONUSCO, vimeanzisha tangu Jumatatu, Mei 5 kambi ya muda huko Loya, kilomita 16 kutoka Komanda.

Kulingana na Ujumbe wa Umoja wa Mataifa, kutumwa huku ni sehemu ya mpango wa kukabiliana na MONUSCO ili kupunguza tishio la waasi wa ADF. Timu nyingine ya pamoja ya FARDC na MONUSCO Rapid Intervention Brigade ilitumwa Samboko ili kuhakikisha ulinzi wa raia.

Wakati huo huo, vikosi vya FARDC na MONUSCO vimeimarisha doria mseto katika eneo hilo ili kuhakikisha usalama wa watu na mali zao.

Masharti haya yamewezesha kupunguza vurugu katika mazingira haya ambapo utulivu unazingatiwa, vinasema vyanzo vya ndani.