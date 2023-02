Ulimwengu wa mitindo wampoteza Paco Rabanne, mfalme wa "upcycling"

Mbunifu wa mitindo wa Uhispania Paco Rabanne amefariki Ijumaa Februari 3 nchini Ufaransa akiwa na umri wa miaka 88. Fumbo, wakati mwingine utata, lakini hasa maarufu kutoka miaka ya 1960 kutokana na nguo zake za chuma, alileta mabadiliko makubwa na mitindo mipya ya kisasa kwa ulimwengu wa mtindo, na maonyesho ya ubunifu na manukato ambayo yamekuwa muhimu.

Katika masomo ya historia ya mitindo, Paco Rabanne mara nyingi anatajwa kuwa mmoja wa wabunifu wa mitindo wa kwanza kutambulisha muziki katika maonyesho ya mitindo. Kutoka kwa mawasilisho yake ya kwanza, mwaka wa 1966, alitoa wito kwa Pierre Boulez, mchawi wa muziki halisi, ambaye alitunga mwimbo uitwao "Marteau sans maître", utunzi wa asili ambao ulivutia kwenye ilani yake ya gwaride.

Mbunifu gwiji wa mitindo, raia wa Uhispania, ambaye pia alikuwa mmoja wa wabunifu wa mitindo wa kwanza kuwatukuza kwa kuwaweka wasichana weusi mbele ya umati watu ili wajulikane, aliwafanya wanamitindo wacheze chini ya macho ya watu waliozoea maonyesho ya mitindo, wakiwa bado wamehamasishwa na mavazi ya kifahari ya kabla ya vita. Leo, inaonekana kama "alifanya maajabu". Lakini wakati huo, ilikuwa njia mbadala ya kujieleza.

Paco Rabanne, ambaye jina lake asilia ni Francisco Rabaneda y Cuervo, ambaye alizaliwa mnamo 1934 katika Nchi ya Basque ya Uhispania, alikuwa mtoto wa kamanda wa vikosi vya jamhuri ambaye alipigwa risasi na wanajeshi wa Jenerali Francisco Franco, na kusababisha familia yake kukimbilia nchini Ufaransa. Mara moja huko Paris, alisoma usanifu katika chuo cha Beaux-Arts kati ya mwaka 1952 na 1964, ambapo alipenda malighafi, kama saruji au chuma. Lakini mara tu alipohitimu, alisahau majengo na kufurahiya kutengeneza vito vya mapambo na vifungo vya plastiki, ambavyo aliviuza kwa majina kama vile Dior na Givenchy.

Alipenda mitindo tangu utotoni , mama yake alikuwa mbunifu wa mitindo kwa mshirika wake Cristóbal Balenciaga. Hata hivyo, muundo halisi wa mtindo haukufika hadi 1965, alipoanza kuchona nguo zake za kwanza. Vinginevyo, badala ya kitambaa, uzi na sindano, nguo zake zilishonwa kwa koleo kama nyenzo kuu na diski za chuma na minyororo kama malighafi. Mwaka mmoja baadaye, "nguo zake za ajabu kumi na mbili zisizowezekana" zilizindua rasmi ujenzi wa nyumba yake.

'Alimtengeneza upya mwanamke'

Mafanikio ni ya haraka. Kiasi kwamba katika filamu ya Who are you Polly Maggoo? na William Klein, iliyotolewa mwaka wa 1966, mhusika aliendana na itikadi za Paco Rabanne, ambaye alibadilisha taswira ya ulimwengu wa mitindo.

Mwanamke huyu "aliyetengenezwa upya" mara nyingi amekuwa maarufu. Kuanzia Brigitte Bardot hadi Jane Birkin, kupitia Jeanne Moreau au Anouk Aimée, wasichana wote wa mitindo wamevaa ubunifu wake, kama vile nguo zake za matundu za chuma. Kama vile Françoise Hardy katika vazi dogo lililotengenezwa kwa mabamba ya dhahabu yaliyofunikwa kwa almasi, au hata Audrey Hepburn aliyevalia mavazi yenye diski za chuma katika kile kilichoitwa Voyage à deux, na Stanley Donen, mwaka wa 1967. Bila kumsahau Jane Fonda mwaka wa 1968 huko Barbarella, Roger Vadim's filamu, na mavazi yake yaliyotengenezwa kwa vipande vya plastiki. Picha za kitabia bado ziko hadi leo.

Mwisho wa dunia

Kwa kuongezea, upande huu wa utabiri umemfanya Paco Rabanne kuwa mhusika wakati mwingine kudhihakiwa. Nyuma ya kuonekana kwake kama gwiji wa fumbo, alisema alipenda sana sayansi ya uchawi, aliamini katika kuzaliwa upya katika mwili mwingine na alidai kuwa alimwona Mungu angalau mara tatu katika maisha yake. Lakini ni juu ya mahubiri yake yote kuhusu mwisho wa dunia ambayo yalichukuliwa kama kufuru kubwa. Katika kitabu 1999, "le feu du ciel", alitangaza kwamba kituo cha anga cha Mir kitaanguka Duniani mnamo Agosti 11, 1999, saa 11:22 kwa usahihi. Aina ya utabiri ambao ulisababisha wengi kumpinga.