一人觀賽後染疫 澳洲板球賽數千球迷須采檢隔離

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（法新社雪梨5日電） 數以千計的澳洲板球球迷在耶誕節過後赴現場觀賞「節禮日對抗賽」（Boxing Day Test）後，今天獲告要接受新型冠狀病毒采檢，還要自我隔離，因為一名觀賽球迷已確診染疫。

這一系列在澳洲墨爾本舉行的比賽於2020年12月26日開打。這項賽事每年邀請一國板球隊出賽，本屆受邀國家是印度。

澳洲衛生當局表示，這名30多歲的染疫球迷在賽事第2天的墨爾本板球場（Melbourne Cricket Ground）觀賽時，並不具傳染力，「但他有可能在現場感染病毒」，或者在鄰近的購物中心感染。

墨爾本所在的維多利亞州衛生廳表示：「正調查墨爾本板球場是否為可能的感染來源。」

當局正忙於追蹤、篩檢約7000到8000名球迷，並調查這場賽事是否會變成疫情超級傳播活動。這場比賽是澳洲自疫情爆發以來，最多人在場觀看的比賽之一。

衛生當局表示：「我們鼓勵所有在12月27日中午12時30分到下午3時30分於墨爾本板球場大南方看台（TheGreat Southern Stand）第5區的球迷，去接受采檢，並隔離直到接獲陰性結果為止。」

「節禮日對抗賽」是澳洲運動盛事，但今年只有不到3萬人在場觀賽，比往年少很多。

此外，查士東購物中心（Chadstone ShoppingCentre）幾間零售商店也被列為可能的感染源地點。

雖然澳洲多數地區並無疫情，當局仍極力控制一處群聚感染，並希望積極采檢和追蹤接觸史等防疫措施能有助於避免全面封鎖。

澳洲與印度的下一輪比賽將於明天在雪梨展開，已有人質疑雪梨近期才爆發一波疫情，不應在這裡辦比賽。觀眾人數已限制在總容納量的25%，確保不會出現大規模傳染。除了關於進出場地要戴口罩的現有規定之外，觀眾在座時不須戴口罩。

雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）當局表示，墨爾本板球場發生的事「當然會影響我們（規畫雪梨對抗賽）的想法」；但當局未多加解釋。

© 2021 AFP