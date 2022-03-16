一周兩度加碼對烏軍援 官員：拜登將再撥8億美元

（法新社華盛頓15日電） 白宮官員今天透露，美國總統拜登（Joe Biden）明天將宣布追加提供烏克蘭價值8億美元的軍援。

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一名不願具名的白宮官員表示，拜登預計明天上午11時45分對外宣布這項消息，「光是上一周，美國宣布的（援助）總額就達到10億美元」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）預計美東時間明天上午透過視訊對美國國會發表演說，預料他將請求美國提供更多援助。與此同時，部分美國議員也施壓白宮針對俄羅斯入侵烏克蘭一事上採取更強硬的立場。

俄國2月24日侵烏後，華府2月26日授權向烏克蘭提供價值3.5億美元軍事援助，當時已是美國史上規模最大的此類軍事援助；而拜登3月12日授權再撥2億美元用來提供額外武器裝備。

至於預計明天宣布的8億美元軍援項目，白宮官員並未透露詳細內容。

不過上述白宮官員表示，過去一年，美國已向烏克蘭提供了600多枚刺針飛彈（Stinger）和大約2600件標槍（Javelin）反裝甲武器系統，以及各種雷達系統、直升機、榴彈發射器、槍支彈藥與其他裝備。

這位官員說：「美國迄今仍是向烏克蘭提供安全援助的最大單一捐助者。」

澤倫斯基3月5日已透過視訊與美國多位參眾議員談過話，要求運送俄制戰機給烏國空軍；明天是他第2度與國會成員發表演說，聽眾群預計會大得多。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）

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