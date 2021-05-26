一球迷觀賽後確診 澳洲數千人得自我隔離和采檢

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（法新社墨爾本26日電） 數以千計澳式足球迷今天被告知要自我隔離，還要接受新型冠狀病毒采檢，因為一名在墨爾本觀賽的球迷已確診染疫，而這座城市正竭力避免落入再次封城的命運。

澳洲第二大城墨爾本近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再起，目前已有15人確診，其中包括一名到墨爾本板球場（Melbourne Cricket Ground）觀賽的球迷，而23日這場科令塢（Collingwood）和阿得雷德港（Port Adelaide）兩隊之間的對戰，吸引2萬3000多人到場觀戰。

澳式足球聯賽（AFL）說，在確認篩檢結果為陰性前，坐在染疫者附近的數以千計球迷必須我隔離，衛生官員正在檢視閉路電視畫面，以確定是否還有其他人受到影響。

染疫者足跡遍布墨爾本各地，墨爾本板球場便是其中之一，州衛生官員連忙采檢並追蹤相關接觸者；人口500多萬的墨爾本去年爆出疫情後，當局曾施行長達4個月的嚴格封鎖措施。

澳式足球聯賽本周末在墨爾本登場的幾場比賽，目前獲准如期舉行，到場觀賽的球迷估計達滿場的85%，不過政府官員警告說，公共活動可能面臨新的限制。

維多利亞州代理州長馬里諾（James Merlino）說：「我們關切的是暴露於染疫風險的人數和地點，若有任何進一步變動，未來24小時至關重要。」

維州傳出新的COVID-19本土群聚感染案例後，墨爾本昨天開始重新祭出限制聚會的措施，室內場合也必須配戴口罩，紐西蘭則暫停與維州的免隔離旅行措施。這是紐澳旅遊泡泡上月啟動以來第4度被干擾。

在此之前，維州約有3個月未出現任何本土病例，而新一波疫情據信與從海外返國並在旅館隔離時被感染的旅客有關。

澳洲人口2500萬，迄今累計約3萬人確診，不到1000人死亡。到目前為止，澳洲已接種約370萬劑疫苗，盼在今年底前完成施打作業。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP