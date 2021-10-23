一眉哥與魔獸自家內訌 湖人被太陽烤焦

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湖人開季苦吞二連敗，連同6場季前熱身賽全輸，等於陷入8連敗深淵。

湖人季前網羅衛斯布魯克（Russell Westbrook）、安東尼（Carmelo Anthony）等球星，又找霍華德回鍋，打造眾星雲集新陣容，但磨合卻出大問題。

戴維斯與霍華德上半場就在一次暫停時於板凳區衝突動手，迫使一哥詹姆斯（LeBron James）等一干隊友全員出動勸架，戴維斯被勸離時還悻悻然比出手勢。

總教練佛格爾（Frank Vogel）事後打圓場淡化事件，稱只是溝通不良所致，「兩個人在交互掩護時出現差錯，在場邊時被提出來，當你被人指着鼻子質疑時，有時對話就會很火爆」。

太陽隊控衛球星保羅（Chris Paul）今天作客洛杉磯湖人時投進生涯第2萬分，全場23分14助攻，率太陽115比105擊敗開季一勝難求的湖人。

太陽攻守全面，除保羅繳出雙十外，布克（Devin Booker）22分、布里吉斯（Mikal Bridges）21分、克勞德（Jae Crowder）13分、艾頓（Deandre Ayton）8分15籃板。

湖人一哥詹姆斯（LeBron James）25分、衛斯布魯克（Russell Westbrook）15分11籃板9助攻、戴維斯（Anthony Davis）22分14籃板、安東尼（Carmelo Anthony）16分5籃板。

© 2021 AFP