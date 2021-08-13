三星副會長李在�g假釋出獄 韓國企業領袖減刑再添一樁

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（法新社首爾13日電） 因貪污等罪入獄的韓國三星電子副會長李在�g今天上午假釋出獄，使南韓逃過部分刑期企業領袖再添一例。專家擔心，財富成為服刑的要素，與法律前人人平等的概念背道而馳。

韓國電子巨擘三星集團實際掌權人李在�g今天假釋出獄重獲自由，韓國長期來釋放因貪污或逃稅等經濟因素入獄的商業領袖案例再添一樁。

以114億美元凈資產排名富比世（Forbes）世界第202名的富豪李在�g，因涉嫌行賄、侵佔以及其他與導致韓國前總統樸槿惠下台有關的貪污醜聞，而遭法院判處2年半徒刑。

然而由於政治人物與商界領袖都宣稱可能會造成韓國最大集團領導權真空，因此數月來，要求提早釋放他的呼聲越來越高。

司法部9日宣布，由於擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對經濟的衝擊，李在�g已獲假釋，是約800名獲提早假釋者的其中一位。

現年53歲的李在�g向守候在首爾看守所外的記者鞠躬，並表示：「我讓民眾過於擔憂，非常抱歉。」他身穿黑色西裝，說道：「各位對我的擔憂、批評、顧慮及厚望我都聽見了。」語畢便坐上黑色豪華轎車揚長而去。

2017年樸槿惠遭罷免後，李在�g被判刑5年，但隔年上訴法庭就駁回他大部分的行賄指控，獲得緩刑，當庭釋放。但隨後最高法院裁決李在�g行賄案發回二審法院重審，他接着被定罪再度入獄。

李在�g為了更容易掌控家族集團，涉嫌操縱股市而受審，他因為同樣的理由賄賂樸槿惠，而遭到定罪。

韓國財閥大亨因為賄賂、貪污、侵佔、逃稅或其他罪名遭判刑，已經有很長一段歷史。但他們多半在上訴後能獲得減刑或緩刑，有部分人因為「對國家經濟的貢獻」獲認可，而獲得總統特赦，包括曾兩度遭定罪的已故三星集團會長李健熙（Lee Kun-hee）。

三星集團是韓國一枝獨秀最大的家族財閥帝國，主宰韓國這個世界第12大經濟體的商業。旗艦子公司三星電子（Samsung Electronics）則是全球最大的智慧型手機製造商。

財閥家族通常在帝國中通常只有少數股權，但透過錯綜複雜的的交叉持股來保持對集團控制權。

李在�g去年因爭議纏身鞠躬致歉，承諾將終結企業的家族繼承，且不會傳位給自己的孩子。

即使他身陷囹圄也沒有阻礙企業的表現。由於疫情改遠距在家工作，提高使用三星記憶體的設備需求，三星電子上個月宣布第2季獲利暴增超過70%。

無論如何，韓國4大集團鮮京集團（SK Group）、現代汽車集團（Hyundai Motor Group）、樂金集團（LG Group）與三星，6月與總統文在寅（Moon Jae-in）會面，要求他特赦李在�g。

民調同時顯示，越來越多韓國民眾贊成給予他假釋。民調機構Realmeter近日調查中，有超過66%的受訪者表達支持。

但奧斯陸大學韓國研究教授狄宏諾夫（VladimirTikhonov）卻有不同觀點。

他向法新社表示：「釋放他不符合例行的執法流程，並顯示他的財富可能是一個要素。這和法律之前人人平等的概念背道而馳。」

© 2021 AFP