三星5年投資3560億美元 盼成半導體等產業領頭羊

（法新社首爾24日電） 韓國三星集團（Samsung Group）今天公布未來5年斥資3560億美元鉅額投資藍圖，志在成為從半導體到生物製藥等廣泛領域的領頭羊。

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三星集團新的5年投資金額較過去5年增加逾1/3。 三星集團是韓國最大財團，整體營業收入相當於韓國國內生產毛額（GDP）的1/5。三星集團的招牌子公司三星電子（Samsung Electronics）是全世界最大的智慧型手機製造商。

三星集團發表聲明指出，這項投資計畫將替「策略業務帶來長期成長，並有助強化重要技術的全球產業生態系統。」

聲明並指出，這項投資計畫預計至2026年將創造8萬個新就業機會，「主要在半導體和生物製藥等核心產業」。

聲明也指出，這項投資計畫將「推動3奈米（N3）製程量產」，3奈米製程是進一步縮小半導體尺寸、並提高運算能力的最新科技。 新計畫也將大筆投資三星旗下生物製藥部門Samsung Biologics及其子公司Samsung Bioepis的生物製藥產業。 美國總統拜登之前才在韓國展開3天2夜訪問，第一站就造訪三星電子半導體工廠，他在參觀工廠後表示，期許美韓透過技術同盟，為經濟安保領域合作做出更多努力，以維持印太地區及國際和平與繁榮。

© 2022 AFP