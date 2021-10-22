三星SDI與Stellantis聯手在美生產電動車電池

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三星SDI表示，兩家企業將在美國成立「聯合生產機構」，製造「電動車用電池和模組」，自2025年起開始生產，供應Stellantis在加拿大、墨西哥和美國的汽車廠使用。

三星SDI聲明表示，Stellantis藉這項協議「確保產能」，實現在2030年前旗下電動車佔美國銷量40%的目標。

Stellantis集團擁有的汽車品牌包括吉普（Jeep）、克萊斯勒（Chrysler）、Ram，還持有歐洲的寶獅（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）、飛雅特（Fiat）、歐寶（Opel）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）等。

Stellantis是今年稍早由法國寶獅與美國及義大利合資的飛雅特克萊斯勒合並而成；2019年約220萬輛Stellantis旗下各品牌汽車在北美售出。

隸屬三星集團的三星SDI已在中國、匈牙利和韓國成立電動車用電池製造廠。

Stellantis與許多同業一樣，設定了轉向生產純電動車的目標，因為愈來愈嚴格的污染規範意味着內燃機會逐漸被淘汰。

本周稍早，Stellantis才剛宣布將與韓國的LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）合作在北美生產鋰離子車用電池。

© 2021 AFP