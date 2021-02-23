三浦知良54歲仍在拚戰 黃金老將日職足球帶頭衝

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（法新社東京23日電） 儘管本周就要屆滿54 歲，但日本職業足球明星三浦知良已在為新季踢球備戰，而除了三浦知良，還有好幾位已逾不惑之年的職業球星依然在日本職足賽場奔馳，在職業運動相當罕見。

橫濱FC隊27日新賽季開幕戰，到時三浦知良可望繼續把日本職業足球J聯盟一軍最高齡先發球員的紀錄翻新。除了三浦以外，近年還有9位年紀超過40歲的球星，依然活躍於日本職足3個級別里各所屬母隊的先發陣容。

40歲的玉田圭司現效力日乙的長崎成功丸隊，他告訴法新社：「我覺得這（踢得久）多少得力於日本文化的影響。很多選手會繼續留在隊上，是因覺得藉經驗傳承，自己可以做的貢獻遠高於純粹上場出賽。」

三浦知良本季即將迎來選手生涯第36個賽季，他2017年時就以50歲又14天，締造全世界最年長職業足球員進球的紀錄，去年9月又刷新自己所保持日甲最年長先發紀錄。

在日本職足場上奮戰的其他長青樹球星，還包括42 歲的中村俊輔、41歲的稻本潤一、46歲的伊東輝悅；53 歲的中山雅史到上月在日丙沼津青藍仍登記為球員。

41歲的前日本國腳小野伸二上季先在日乙出賽14場，現已轉入日甲札幌岡薩多麾下，也在積極為自己第24 季選手生涯備戰。小野表示，老一代的球員「會彼此激勵」。

「我們從不談何時引退，因為能感受到每個人都樂在踢球。」

足球員年屆40仍征戰沙場在歐洲相對罕見，義甲尤文圖斯門將布馮（Gianluigi Buffon）、法甲蒙貝列（Montpellier）後衛希爾頓（Vitorino Hilton）是僅有的現役選手，兩人均43歲。

橫濱FC的荷蘭籍後衛莊艾班（Calvin Jong-a-Pin）相信，日本職足的肢體衝撞激烈度不比歐洲，這肯定對延長球員生涯有所助益，但他也不否認日本選手着重身體保養，且隊友三浦知良狀況確實仍屬職業級。

曾在荷蘭、德國、澳洲踢過球的小野伸二表示，確有在特別保養身體，感覺狀況非常好，有信心迎接新球季。

© 2021 AFP