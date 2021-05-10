上周末逾千人抵義島嶼 極右派籲採取行動阻止

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（法新社羅馬10日電） 上個周末有超過1400 名移民抵達義大利在地中海的小小離島拉姆培杜薩島（Lampedusa），引發極右派政治人物要求採取行動來遏制移民潮。

義大利數家新聞通訊社報導，自8日晚間開始，約有15艘船抵達拉姆培杜薩島，其中一艘船上擠了近400名不同國籍的人，包括24名女性和孩童。

極右派聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）譴責這波移民潮，他表示：「數以百萬計的義大利人深陷困境，我們無力為數以千計的非法移民着想。」他並要求與總理德拉吉（Mario Draghi）會面討論這項議題。

薩爾維尼即將在西西里（Sicily）面臨審判，因為他在2019年8月擔任內政部長時，曾拒絕讓移民下船。

另一方面，地中海救援熱線「警報電話」（Alarm Phone）則呼籲各界協助接回在馬爾他海域陷入困境的5 艘移民船。這些船上載有超過400人。

警報電話警告：「船上情況危急…現在就需要救援！」

義大利是移民進入歐洲的主要入口，根據國際移民組織（IOM），自2015年初以來，已有超過50萬人登上義大利海岸。

但西西里與北非之間的海域，也是全世界死亡人數最多的其中一條移民路徑。國際移民組織表示，今年1月1日至4月21日，共有8604人抵達義大利、65人抵達馬爾他，另有359人死亡。

© 2021 AFP