上海封城亂象 員工睡公司、病患家屬上網求助

（法新社上海12日電） 中國上海市封城後，引發民情沸騰。許多白領階級被迫住在公司，以免金融活動中斷；還有民眾因封城導致就醫困難，只能在網路上「眾包」醫療援助。

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3月下旬，在上海封城前不久，金融工作者羅密歐（Romeo，化名）因為擔心受到封控措施影響，因此決定搬到位於浦東的辦公室。

隨着企業努力在這個世界主要金融中心之一持續經營，有些人，比如羅密歐，只能被迫過着有家歸不得的生活。

不願透露真實中文姓名的羅密歐告訴法新社：「有些人睡在（公司）1樓和2樓，每個人都會去自己的辦公室睡覺。」

他形容，晚間「大家不會被強迫交談…每個人都很安靜，並尊重彼此的距離和隱私。」白天的辦公室禮儀，晚上也仍然適用。

對於上海的其他工人來說，個人隱私早就成了奢侈品。社群媒體影片顯示，為確保生產不致中斷，在封閉工廠里，許多工人只能睡在簡陋鋪位上。

家住浦西的蔡先生（Frank Tsai）也說，封城10多天後，他的糧食配給開始「不斷縮水」。

蔡先生透露，這段期間，「我對餐點和食物攝取的擔憂是我這輩子從未有過。」在疫情前，他的公司專門舉辦講座活動。

隨着封城時間逐漸拉長，部分居民只能以物易物，或是出高價購買食物。

一名居住在上海的馬姓女子說，她花了400元人民幣（約新台幣1830元），只買到一箱泡麵和一瓶汽水，「我只想囤點物資，因為我不確定這會持續多久。」

與此同時，受到封城影響，上海許多患有非COVID-19疾病的居民因為無法出門就醫，只能在網路互助平台與社群媒體聊天群組張貼求助訊息。

即使部分醫療機構仍正常營運，但仍有部分患者說，他們無法獲准離開家門或取得交通工具，前往接受治療。

© 2022 AFP