下訂疫苗卻拿不到貨 瓜地馬拉要俄羅斯退錢

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（法新社瓜地馬拉市30日電） 瓜地馬拉向俄羅斯訂購1600萬劑疫苗，並已支付其中半數的款項，但對方卻無法履約；瓜國今天揚言，若俄羅斯無法兌現這樁交易，要求退還已繳付的金額。

法新社報導，瓜地馬拉向俄羅斯訂購1600萬劑「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，以供境內1700萬民眾施打，並繳付首批800萬劑款項7960萬美元（約新台幣22億元）。

這筆交易沒有交貨時間表；目前為止，瓜地馬拉僅獲得分3批運抵的15萬劑疫苗。

瓜國衛生部長佛羅瑞斯（Amelia Flores）6月29日向國會表示，已致函俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund, RDIF ）並給對方20天的時間，至少交付足夠的「衛星-V」疫苗能夠讓已打第一劑的12萬2712人施打第2劑。

她6月30日接受廣播電台專訪表示：「若交貨無法達到我們要求的數額…那麼我們將要求退款。」

不過，她要求的數額是800萬劑或者是12萬2712劑，並不清楚。

佛羅瑞斯並說，瓜地馬拉正在與俄羅斯磋商取消另外800萬劑的訂單。

僅管當前俄羅斯疫情加劇，瓜國外長布羅洛（Pedro Brolo）上周親赴莫斯科，催促俄國履約。

返國後，布羅洛表示，俄羅斯目前有難處無法「大規模」生產，但承諾將在數日內交付40萬劑疫苗。

瓜地馬拉從其他供應源已取得120萬劑疫苗，但是得仰賴「衛星-V」才能在今年底前使境內近半數人口完成接種。

截至目前，瓜國境內92萬5300人已接種1劑疫苗，約15萬8000人注射兩劑。

疫苗短缺已引發民眾對總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）的不滿，累計瓜地馬拉至今確診病例共29 萬2000例，病故者累計9147人。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP