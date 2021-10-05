不信任投票推翻政府 羅馬尼亞恐陷入新政治動蕩

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（法新社布加勒斯特5日電） 羅馬尼亞自由派總理克楚（Florin Citu）領導的政府5日在國會不信任投票中遭到推翻，這可能使國家陷入新一波政治動蕩。

投票結果顯示，由於政府及其盟友抵制不信任投票，最終有281名國會議員支持不信任動議，沒有人反對。

接下來，根據憲法，中間偏右總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）必須任命一位新總理。有人猜測約翰尼斯可能會幹脆重新任命克楚，如此其他政黨就可能要求提前大選。目前的民調顯示，現在舉行大選僅會對左派社會民主黨（PSD）較有利。

這場危機發生之際，歐盟最貧窮國家之一的羅馬尼亞正努力對抗致命第4波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情；且由於能源成本不斷上升，當地人民可能在即將到來的冬天收到巨額帳單。

現年49歲、銀行家出身的克楚於去年12月就任總理，如今已被他的中間偏右聯盟夥伴拋棄，同時也受到左派嚴厲批評。

中間偏右的拯救羅馬尼亞聯盟（USR）上月退出克楚的自由派聯盟，還抱怨克楚的「獨裁態度」。

反對派社會民主黨也指責克楚政府「使國人陷入貧困，國家債台高築。」

© 2021 AFP