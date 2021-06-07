不堪俄施壓 知名反克宮人士逃往烏克蘭

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科6日電） 知名反克里姆林宮人士暨前在野黨議員古德柯夫（Dmitry Gudkov）今天表示，由於當局施壓，他已離開祖國俄羅斯前往烏克蘭。

俄羅斯9月將舉行國會選舉，俄國反對派宣稱當局最近加強對異議人士與潛在挑戰者的脅迫動作，但克里姆林宮否認指控。

41歲的古德柯夫在臉書發文說：「我快到基輔（Kiev）了。」他向法新社證實此文是他所發。

他說，和克里姆林宮關係密切的消息人士告訴他，若他不離開，會以「莫須有」的刑事罪名遭到逮捕。

古德柯夫說：「親人和摯愛向來支持我的決定，他們也接獲不能等閑視之的威脅與風險消息。」

古德柯夫的父親根納迪．古德柯夫（Gennady Gudkov）也曾是在野黨議員，他說，支持兒子「暫時離境」的決定。

古德柯夫今年稍早宣布有意角逐國會議員，他本周稍早曾遭逮捕，被捕前1天，39歲的知名反克宮人士皮沃瓦洛夫（Andrei Pivovarov）在聖彼得堡（Saint Petersburg）被帶下數分鐘後就要飛往波蘭華沙（Warsaw）的班機。

古德柯夫是因2015年起就沒付房租被捕，面臨最高5年徒刑。他與支持者稱這宗刑事案是為懲罰他打算參選。

不過他卻在3日無罪釋放，當局態度大轉變在俄國也相當罕見。

© 2021 AFP