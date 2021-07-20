不怕染疫 印尼民眾群聚歡慶節日

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雅加達20日電） 今天適逢伊斯蘭重要節日宰牲節（Eid al-Adha）。儘管近日印尼病故人數激增，大批民眾無視政府大型集會禁令，聚集在清真寺外，共同祈禱並宰殺山羊慶祝。

印尼是全球最大的穆斯林國家。本周是該國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間第2次慶祝宰牲節，象徵一年一度的麥加朝聖之旅落幕。

當局先前已下令禁止大批人潮聚集，包括獻祭傳統活動，也敦促大眾不要群聚進行宗教禮拜活動。

在首都雅加達及其他地方，部分民眾遵守政府規定，未進入清真寺，但卻聚集在附近的道路上祈禱。萬隆（Bandung）的居民則在家門外的狹窄巷弄內鋪滿祈禱毯。

在亞齊省省會大亞齊（Banda Aceh），數以千計的民眾聚集在當地最大的拜圖拉赫曼大清真寺（Baiturrahman Grand Mosque）附近進行禮拜。人潮還吸引許多小販前往兜售動物形狀的氣球。

總統佐科威（Joko Widodo）呼籲，穆斯林應待在家中祈禱，而非冒着染疫風險、群聚慶祝宰牲節。他昨日在電視演說中強調，「（疫情）大流行期間，我們必須犧牲更多東西」。

© 2021 AFP