不打疫苗就沒飯碗 紐西蘭強制醫護與教師接種

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（法新社威靈頓11日電） 紐西蘭今天宣布對多數醫療工作者與教師實施「不打疫苗，就沒工作」（no jab, no job）政策，以預防Covid-19（2019冠狀病毒疾病）擴散。

負責因應紐西蘭疫情的衛生部長希普金斯（Chris Hipkins）表示：「我們不能把一切都交給運氣，所以我們才會這樣強制規定。」

醫護等前線醫療工作者必須在12月1日前打完兩劑，教育部門會接觸學生的工作者則須在明年1月1日前打完兩劑。

紐西蘭皇家醫師學院（Royal New Zealand College of General Practitioners）贊成強制施打，院長摩頓（Samantha Murton）形容這是「大膽但必要的決定」。

中學也必須登記造冊載明學生接種狀況。

希普金斯表示：「疫苗接種仍是我們抵抗感染和疾病最有力且最有效的工具。」

這項命令涵蓋在家工作的教育者以及在校當志工的家長，但並未針對中學後教育做出決策。

8月Delta變種病毒侵襲之前，紐西蘭國內因清零政策大致得免於疫情，贏得各界廣泛稱許。但在人口最多的奧克蘭地區出現Delta病毒，疫情並蔓延到鄰近省分之後，「清零」策略宣告失效。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP