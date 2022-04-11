不打疫苗無法出賽 喬科維奇稱身心備受煎熬

（法新社摩納哥首都蒙地卡羅10日電） 網球名將喬科維奇今天表示，堅持不打疫苗的決定，讓他持續無法出賽，這讓他的身心備受煎熬。

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世界排名第1的喬科維奇（Novak Djokovic）在2022年只亮相過1次，他2月曾參加杜拜網賽，但僅打了3戰。

喬科維奇因堅持不打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而遭澳洲取消簽證，不得參加澳洲網球公開賽，也無緣爭奪他在澳網的第10座冠軍。他後來也因沒打疫苗錯過印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）、邁阿密名人賽（Miami Masters）。 即將參加蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）的喬科維奇說：「我希望我不會半年下來只打6場比賽，過去3、4個月對我來說真的很煎熬，心理上和情緒上都是，但我會把那些拋在腦後，繼續邁步向前。」蒙地卡羅大師賽將於今天開打，並為本季歐洲的紅土賽事揭開序幕。 喬科維奇缺席的這段期間，他的老對手納達爾（Rafael Nadal）在今年澳網奪下生涯第21座大滿貫冠軍，改寫他和喬科維奇、費德瑞（Roger Federer）共同保持的紀錄。 喬科維奇也短暫將世界排名第1的位置讓給梅迪維夫（Daniil Medvedev），但他現在已重回球王寶座，生涯至今有364周的世界排名高居第1。 喬科維奇補充道：「我知道在本周一開始的時候，我可能不會有最好的狀態。」 「我仍在測試自己，試着打出屬於我的比賽，而這顯然需要一點時間、一些比賽，才能讓我恢復到最佳狀態，並找回那些我確實需要的競爭力。」 儘管有這些場外的風風雨雨，喬科維奇堅稱他仍一心追求大滿貫冠軍。 法國網球公開賽是喬科維奇下一次角逐大滿貫冠軍的機會，屆時他將致力尋求衛冕。

© 2022 AFP