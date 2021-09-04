不敵疫情衝擊 菲律賓航空在美聲請破產保護

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬尼拉4日電） 菲律賓航空公司（Philippine Airlines）今天表示，正在美國聲請破產保護，以削減20億美元債務，盼能讓這個企業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情摧殘下求生存。

法新社報導，國籍航空菲律賓航空公司指出，提出破產保護，將讓菲航得以調整合約、減掉至少20億美元債務，同時在走完破產程序後獲得6億5500萬美元新資本。

菲航也將縮減25%運力，並重新磋商合約以減少租金給付。

菲航資深副總裁兼財務長羅德里格斯（Nilo Thaddeus Rodriguez）透過影片訊息表示：「在敲定我們網路、機隊和組織調整事宜之際，菲航將照常營運。」

羅德里格斯指出，作為與供應方、貸方及出租方達成的協議一部分，菲航將獲得5億500萬美元來執行復蘇計畫。這筆錢之後會轉為菲航股權和長期債務。

羅德里格斯表示，菲航「在幾個月內」走完破產保護程序後，也將另外獲得1.5億美元的債務融資。

菲航總裁馬利亞（Gilbert Santa Maria）在同一支影片中表示，受防疫限制措施影響，菲航運量蒸發75%，從2019年約3000萬人次暴跌到去年的700萬人次。

菲航取消逾8萬個班次，收入大減20億美元，並解僱2300名員工。（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）

© 2021 AFP