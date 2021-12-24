不是外交抵制 日本宣布不派官員赴北京冬奧

（法新社東京24日電） 日本今天表示不會派政府代表出席2月北京冬奧，並呼籲中國尊重人權與法治。但日本政府不稱此為外交抵制。

廣告 繼續瀏覽後續

日本內閣官房長官松野博一說：「日本認為重要的是對於自由、人權與法治等國際社會的普遍價值，中國也應予以保障，日本的立場透過各種層級直接向中國方面表達。」

他並說奧運與帕運是和平的運動祭典，日本因應北京冬奧的方式，是基於綜合考量上述各點所做出的判斷。

日本不派政府官員出席北京冬奧，由東奧組委會主席橋本聖子等3人代表出席。

當被詢及是否為「外交抵制」時，松野說沒有特定名稱，拒絕把不派政府官員與會稱為抵制。

北京冬季奧運預定明年2月4日到20日舉行，美國日前以中國侵犯人權為由，表明不派政府官員出席，進行外交抵制；G7國家中的英國、加拿大跟進，但預定舉辦2024年夏季奧運的法國已表明不會外交抵制。

松野今天表示明年的北京冬季奧運，日本政府將不派閣員或政府相關人員出席，日方由東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子、日本奧會（JOC）主席山下泰裕，以及日本帕運會（JPC）主席森和之等3人代表出席。

© 2021 AFP