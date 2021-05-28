不滿大麥遭中國關稅懲罰 澳洲加緊向WTO申訴

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（法新社雪梨28日電） 針對中國政府對進口的澳洲大麥課徵懲罰關稅，澳洲政府今天向世界貿易組織（WTO）採取進一步申訴行動。這也反映出兩國間緊繃關係幾乎不見緩和跡象。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，坎培拉將要求世界貿易組織成立爭端解決小組，來檢視這宗案件。這是為了要讓中國關稅被宣告違法所採取的進一步。

特漢指出，北京決定對進口的澳洲大麥課徵80%高關稅，「實際上已造成澳洲與中國間的大麥貿易中止」。

澳洲每年約出口價值10億美元（約新台幣277億元）的大麥到中國，最主要用於釀酒。而中國課徵懲罰關稅的理由，是澳洲麥農獲得政府補貼並以低於成本價銷售，傷害到中國麥農利益。

特漢表示，澳洲仍願與中國進一步商討，盼解決這起爭議；但北京已擱置一項雙邊例行經濟對話，兩國高層官員會面也已全面暫停。

除了大麥，澳洲和中國間還有一長串帶有政治色彩的貿易爭端名單，外界形容為兩國大打「影子貿易戰」。

許多坎培拉人士相信，中國對一系列澳洲產品實施經濟制裁，是為了報復澳洲抵擋北京在當地施加影響力、拒絕讓中國投資敏感領域，以及公開呼籲對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭展開調查。

截至目前，至少已有13項澳洲產業面臨北京課徵關稅懲罰或與中國捲入某形式紛爭，包括大麥、牛肉、煤、銅、棉花、龍蝦、糖、木材、觀光、大學、葡萄酒、小麥和羊毛；但尚未擴及澳洲經濟命脈鐵礦砂。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP