不滿戀情曝光揚言毀掉女記者 白宮副發言人請辭

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（法新社華盛頓13日電） 美國白宮副新聞秘書達科洛（TJ Ducklo）在傳出為壓下自己與女記者戀情消息，對另一名追問內幕女記者做出威脅性言論後，今天請辭獲准。

達科洛原本遭停職停薪一周，但白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天發表聲明說，拜登政府已接受達科洛提出的辭呈。

根據「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌報導，事件導火線源頭是政治新聞網Politico女記者龐梅里（Tara Palmeri）因追問達科洛與新聞同業、Axios女記者麥卡蒙（Alexi McCammond）之間數月以來的戀情，引發達科洛的不滿。

據傳在拜登上月20日就職後不久，達科洛致電龐梅里，在電話中揚言，要是敢發他與麥卡蒙戀情的相關新聞，「我會毀了你」。

莎琪表示，白宮晚間與達科洛談話後，在白宮幕僚長支持下接受他的請辭。

她說，事件昨天曝光後，達科洛已向「因追問他私生活而與他產生尖銳對話」的記者道歉。

達科洛也在推特發聲明說，「沒有任何文字可形容我的後悔、我的難堪，以及我對自己行為的厭惡。我所用的語言不該進任何女性的耳里，尤其是對方不過試着做好自己份內工作」。他說，他的言語「可恨、不尊重，也令人無法接受」。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP