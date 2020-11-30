不滿獄中疫情擴散 斯里蘭卡監獄暴動至少8死55傷

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（法新社可倫坡30日電） 斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）外一所戒備森嚴的監獄昨天爆發受刑人暴動，抗議感染Covid-19人數激增，警方表示至少已有8人死亡、55人受傷。今天監獄外仍可聽到間歇槍響。

馬哈拉（Mahara）監獄的受刑人昨天先是點燃廚房火勢，並短暫挾持2名獄警。當地居民和警方表示，受刑人與獄警搏鬥，從白天持續到夜間。

今天這座監獄外仍有數百名警察包圍，獄警試圖結束暴動。

警方發言人羅哈納（Ajith Rohana）說：「2名獄警已獲釋並送醫。目前情勢獲得控制。」不過，獄方不願證實是否已奪回整個獄區控制權。

醫療單位消息人士透露，有8名受刑人的遺體被送往監獄附近的拉加馬（Ragama）醫院，另有55名受傷受刑人昨天夜間被送來醫院，其中有些人傷勢危急。

官員表示，馬哈拉監獄的受刑人不滿獄中感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19）的人數激增，因此衝破牢房抗議。

由於斯里蘭卡監獄染疫人數持續攀升，截至28日累計已有超過1000例確診，並有2名受刑人病歿，因此過去數周屢傳監獄暴動。

斯里蘭卡本月染疫死亡人數暴升6倍，達到116人；確診人數也翻增一倍多，來到2萬3484人。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP