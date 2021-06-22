不滿記者要他戴口罩 巴西總統再暴走罵媒體垃圾

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（法新社裡約熱內盧21日電） 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天再度暴走，不僅叫質疑他屢屢拒戴口罩的記者「閉嘴」，更稱國內最大媒體集團是「垃圾」。

波索納洛在聖保羅瓜拉罄蓋達（Guaratingueta）出席軍事典禮後，向記者破口大罵：「給我閉嘴！爛人！你們是流氓媒體，一點用都沒有。你們破壞巴西家庭，破壞巴西宗教！」

被罵的記者來自巴西環球電視新聞網（Globo）旗下的TV Vanguarda，這名記者之前才提醒這位曾任前陸軍軍官的極右派總統說，他已在好幾州的造勢活動中因拒戴口罩被罰款。

這名記者直指波索納洛抵達活動現場時沒戴口罩，波索納洛立刻回嘴：「我想來就來，愛幾點來就幾點來。自己的性命自己顧。」

他隨後扯下臉上的黑色口罩說：「現在你可以在（環球電視新聞網晚間新聞）Jornal Nacional上面報導：『我在瓜拉罄蓋達沒戴口罩。』開心了吧？」

2019年1月掌權以來，波索納洛對記者及媒體便沒有好臉色，他今天依舊口沫橫飛批評「環球電視新聞網是垃圾媒體。你們是爛媒體…你看環球電視新聞網得到的是假訊息。你們該為自己干這種好事感到丟臉」。

波索納洛也指控美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）「讚揚」20日的遊行吸引數萬人；這場遊行是為反對當局的防疫政策而起。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）至今造成巴西逾50萬人死亡。

疫情爆發以來，波索納洛始終反對維持社交距離或隔離措施，質疑疫苗效力以及口罩的用處，並推廣效力未經證實的抗病毒藥物。

© 2021 AFP