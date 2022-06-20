不爽遭網暴卻未獲奧援 姆巴佩杠上法足協主席

（法新社巴黎19日電） 法國足球隊國腳姆巴佩去年歐國杯（Euro 2020）16強賽因踢失一記關鍵12碼以致最終輸給瑞士遭淘汰，事後慘遭網路霸凌；姆巴佩今天指控法國足球協會主席無視他被種族歧視。

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法國16強賽遭瑞士淘汰後，這位23歲的法甲巴黎聖日耳曼球星當時在社群媒體慘遭球迷圍剿，氣到一度考慮退出國家隊。

法國足球協會主席勒格瑞耶（Noel Le Graet）今天接受報紙訪問時，談到姆巴佩（Kylian Mbappe）對未獲聲援的失落感，卻不提對方耿耿於懷的種族歧視霸凌，讓姆巴佩更惱火。

勒格瑞耶說：「他（姆巴佩）覺得，協會沒在他罰球失手遭網路霸凌一事挺身相助。我在辦公室與他面談5分鐘，他失望到不想再踢國家隊，不過這應該只是氣話。」

不過姆巴佩隨後在推特回應，遺憾對方竟毫不關心他在網上遭種族歧視。

姆巴佩推文：「我最後告訴他（勒格瑞耶），最要緊的在於這攸關種族歧視，而非罰球失手；但他卻覺得沒有種族歧視。」

勒格瑞耶隨後告訴法國廣播電台，他跟姆巴佩間並無芥蒂，「我同意他所言，也了解一切來龍去脈，我跟他之間沒有嫌隙，我也一直有把他放在心上。」

兩人這番隔空喊話前，雙方已為法國隊球員肖像權問題不愉快一陣子，姆巴佩和經紀人都希望檢討並改進相關權利的條款，但勒格瑞耶堅持，至少到11月卡達世足前都不會有所改變。

© 2022 AFP