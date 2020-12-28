不管維權人士反對 孟加拉將第二批洛興雅難民遷至外島

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（法新社孟加拉科克斯巴紮爾28日電） 孟加拉今天不管維權人士反對，開始遷移第二批洛興雅（Rohingya）難民，將他們移至容易淹水的孟加拉灣（Bay of Bengal）巴山查爾島。

洛興雅人是來自緬甸的穆斯林少數族群。本月早些時候，孟加拉當局已將逾1600名洛興雅難民遷至巴山查爾島（Bhashan Char）。

孟加拉外交部長摩門（A.K. Abdul Momen）稱這座島嶼為「美麗旅遊勝地」，並稱最新一批前往當地的洛興雅難民僅將近1000人。

巴士已將這些洛興雅人從科克斯巴紮爾（Cox's Bazar）難民營載至吉大港（Chittagong），之後他們將被帶至貧瘠的巴山查爾島。

緬甸軍方2017年血腥鎮壓境內洛興雅人，聯合國（UN）稱這恐是種族滅絕，之後逾70萬洛興雅人擠進科克斯巴紮爾難民營，當地目前有近1百萬難民。

在12月4日首批洛興雅人遷往巴山查爾島後，有數名洛興雅人告訴法新社，他們遭到毆打及恐嚇，以致於同意搬遷。

孟加拉政府最終希望將10萬洛興雅人，安置在56平方公里大的巴山查爾島，不顧人權團體批評。這些非難是因為該島相當偏遠。

© 2020 AFP