不能入場沒關係 日本超級鐵粉在家照樣瘋奧運

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（法新社東京23日電） 疫情衝擊下，東京奧運史無前例地閉門比賽。1名日本奧運超級粉絲自1992年開始，從未錯過任何一屆賽事，今年她將在家中電視機前繼續瘋奧運。

現年51歲的石川恭子（音譯，Kyoko Ishikawa）是1家資訊科技公司的總裁。1992年她在巴塞隆納留學期間無意中買到奧運開幕式門票，從此迷上這項體壇盛事，連續7屆奧運都穿着日本傳統節慶服裝，額頭綁着「必勝」字樣頭帶，高舉日本國旗圖案的摺扇，載歌載舞替選手歡呼、加油。她的家中也擺滿許多從各國收集來的奧運紀念品。

今年由於COVID-19大流行，主辦單位禁止外國觀眾入場，僅有少數當地居民可至現場觀戰。石川恭子計畫待在家中，透過視訊電話與社群媒體與全球各地的粉絲直播連線，一起揮舞旗幟或吹哨，替選手加油。她相信，即使在大流行期間，奧運仍可以讓人們團結一心。

石川告訴法新社，「奧運是個特殊場合。在人生的特殊場合中，人們都會聚在一起，這次也是一樣。不論透過什麼方法聚會，這項基本原則都不會改變」。

她還說，「如果你在場地間移動，一天最多可以看到3場比賽，但在電視上，你可以輕鬆地在一天內觀看10或15場比賽。這讓我們有更多機會了解平常不熟悉的運動與國家」。

這是近30年來，石川首度在奧運場外觀看比賽。她形容，「我的確想要親自進場觀戰，另一方面，我很高興我們仍能以安全的方式舉辦奧運。世界上所有人的生命安全，才是最重要的事情」。

© 2021 AFP