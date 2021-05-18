不讓中俄專美於前 美加碼釋出2000萬劑疫苗

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（法新社華盛頓17日電） 美國總統拜登今天宣布，美國將大幅增加供應海外的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，以在全球對抗這場大流行病的戰役中，重新奪回「美國領導地位」，不讓中俄專美於前。

拜登證實，美國將於未來6周內釋出2000萬劑COVID-19疫苗，在6月底前，對外供應總數將達8000萬劑。

拜登說，新追加的2000萬劑將包括美國國內已核准使用的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

在美國國內疫苗接種計畫已有大幅進展的情況下，拜登政府承受巨大壓力，不得不將大量剩餘疫苗用來幫助其他國家。

外界憂心，在這場全球危機中，莫斯科和北京當局利用自家生產的疫苗，在所謂的「疫苗外交」競賽中散播影響力，而美國增加對外疫苗供應量，也是為了消弭這樣的擔憂。

拜登說，到了7月，美國將輕鬆鞏固自身在這方面的領導地位；他同時強調，華府並未將供應疫苗當做與各國交涉的籌碼。

拜登在白宮發表演說時表示：「這將超越任何國家目前實際分享的疫苗數量，是其他國家的5倍之多。」

他說：「俄羅斯和中國已捐贈1500萬劑疫苗。大家知道有很多關於俄羅斯和中國利用疫苗影響世界的話題。我們希望以我們的價值觀引領世界。」

「我們不會利用自家疫苗來獲得其他國家青睞。」

白宮並未透露哪些國家將優先取得這些疫苗，但拜登先前曾說，美國將盡其所能，協助印度遏止疫情。

在印度疫情告急、多國也屢向美國請求抗疫援助之際，白宮官員4月宣布，將與他國分享約6000萬劑美國制阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗，待美國食品暨藥物管理局（FDA）確定疫苗品質符合預期，就會將疫苗輸送出去。

拜登說：「我們深知，在肆虐全球的疫情受到控制前，美國不會安全無虞。再廣闊的海洋和再高聳的圍牆，都不足以確保我們安全。」

「我們必須對抗世界各地的疫情，以確保我們自身安全，並且去做對的事，幫助他人。這是正確、聰明、堅強的做法。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP