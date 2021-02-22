不讓遊民成防疫破口 俄國聖彼得堡展開慈善接種

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社聖彼得堡21日電） 俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）40名遊民在地方政府支持的慈善計畫下，今天接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

聖彼得堡是俄國第2大城，法新社報導，非政府組織Nochlezhka的蘇佛羅瓦（Taysia Suvorova）表示，「這裡有許多人處於風險之中，對他們而言接種疫苗很重要。」

這40名遊民在注射疫苗之後，目前由慈善之家安置住處。

根據官方數字，聖彼得堡500萬人口中，約有1萬5000名遊民。但Nochlezhka組織相信，實際數字至少是上述的兩倍以上。

而在莫斯科，一個非政府組織也已經為遊民發起類似計畫，並有市府當局的協助。

俄羅斯國產COVID-19疫苗「衛星-V」（Sputnik-V）已於去年8月完成註冊。

俄國第2支國產疫苗EpiVacCorona去年10月獲得批准，今年1月正式啟動大規施打疫苗計畫。

而就在昨天，俄國宣布第3支國產疫苗Kovivak完成註冊。

根據官方數字，俄國迄今有460萬人確診，其中8萬3293人染疫病亡。 （譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP