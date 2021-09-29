不贊成監管加密貨幣 馬斯克：美應放手自由發展

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（法新社洛杉磯28日電） 全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，美國主管機關不應監管加密貨幣，應該放它自由「飛翔」。他還說，中國封殺加密貨幣可能跟缺電有關。

世界各國政府擔心，加密貨幣（cryptocurrency）可能對金融系統管控造成威脅。對此，既是企業家也是數位貨幣粉絲的馬斯克，今天在加州比佛利山莊（Beverly Hills）一場程式碼大會（Code Conference）中分享他的看法。

馬斯克在會中被問到美國監管機關應對加密貨幣有何作為時，他答道：「我會說，什麼都別做。」

「實際上，我會說就讓它飛翔吧。」

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）稍早在同場大會中表示，加密貨幣有可能被視為一種證券，而交易平台應透過規範加以監督。

中國人民銀行上周宣布，所有加密貨幣的金融交易都屬非法，將嚴加取締。中國人行這項宣告，是繼中國出重手打擊波動劇烈的加密貨幣後，再替數位交易敲響喪鐘。

馬斯克今天在大會中說：「毀掉加密貨幣是不可能的，但政府有可能讓加密貨幣發展速度放慢。」

過去一年全球加密貨幣價格大幅波動，包括比特幣（Bitcoin）也是如此；有部分原因是中國監管機關的封殺，目的是要防止炒作和洗錢。

馬斯克說：「加密貨幣基本目標就是削減中央政府的權力，而他們（中國）不喜歡這樣。」

他還說，中國的關切也可能跟缺電有關，因加密貨幣挖礦活動十分耗電。

馬斯克的特斯拉公司今年稍早宣布購入價值15億美元的比特幣，並一度開放讓消費者以比特幣購車。

馬斯克今天說，自己並非加密貨幣專家，只不過認為加密貨幣有些價值在。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP