不願放棄渺茫希望 數千人坐困喀布爾機場

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（法新社喀布爾19日電） 阿富汗民兵組織塔利班15日拿下首都喀布爾，當地機場隨即爆發逃難潮。數千人今天擠在塔利班檢查哨，以及美軍在機場周邊築起的鋼鐵防線之間，迫切希望搭上任何能夠離開的班機。

由於有謠言稱，部分國家願提供簽證，或至少能進入機場的安全通行證，除機場外，喀布爾市區的各國使館也遭到大批民眾包圍。

美軍與塔利班都在竭力控制這個無主地里，各自管轄區的絕望人群，社群媒體有未經證實的消息傳出，已有數人被殺。

一名原本在外國非政府組織工作的男子表示：「我和我的孩子與家人一起去機場......塔利班和美國人都在開槍。儘管如此，人們仍繼續往前（想要進入機場），因為他們知道，在機場外等待他們的情況比死亡更加悲慘。」

自上周末開始，喀布爾機場湧現大量企圖逃亡的阿富汗人。社群媒體上的影像顯示，許多民眾在跑道上追逐飛機，甚至有人不惜攀附在美軍C-17運輸機外，隨飛機起飛後又從高空摔落。

現在喀布爾機場似已恢復部分秩序，但仍有數千人被迫滯留在美軍與塔利班的防線之間，不願放棄任何一絲離開的渺茫希望。

滯留機場的人群中，不少人擁有外國簽證，也被承諾可以撤離。一名男子告訴法新社：「我的朋友告訴我，他手上有西班牙當局的信，信上說他可以跟他們一起離開。不過，當他試圖前往登機門，他們（駐守機場的士兵）就威脅要開槍射他。西班牙人跟他說，一旦進去就安全了，但他根本就進不去。」

塔利班為一些外國大使館提供官方護送服務，包括這些國家的公民與阿富汗人。美軍也會允許這些護送對象進入機場。

華府18日指控塔利班違背承諾，不允許曾與美國及其盟友合作的阿富汗人離開。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）表示：「我們看到報導說塔利班......正在阻止希望離境的阿富汗人進入機場。我們希望他們允許所有美國公民、第三國公民和所有希望安全出境的阿富汗國民安全搭機離開，不受騷擾。」

© 2021 AFP