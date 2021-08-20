不願重蹈覆轍 海地震災不搭臨時營地

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（法新社太子港20日電） 海地遭遇規模7.2強震因而造成近2200人罹難已過去5天，救援物資陸續抵達。不過官員極欲避免重犯2010年強震後的錯誤，當時搭建臨時營地，卻讓災民住了好幾年。

海地首都太子港（Port-au-Prince）以西約160公里處14日上午發生規模7.2極淺層強震，近5萬3000棟房屋全毀，超過7萬7000棟房屋損壞，大批民眾等待政府協助重建。

不過，當局這次決定提供民眾建築材料，以修復受損的房屋，而不是搭建臨時營地供民眾居住。

海地在2010年發生強震，首都太子港超過20萬人罹難，隨後四處都搭建了營地。結果政府重建工作一波三折，許多災民在臨時營地棲身多年。

聯合國國際移民組織（IOM）駐海地副代表賽雀特（Federica Cecchet）表示：「為了不重犯2010年的錯誤，我們不會分發帳篷，不會搭建營地。」

當時有超過150萬海地民眾無家可歸，60%醫療體系被毀，當局與國際人道救援組織面臨巨大考驗。

而這一次經歷至少2189人身亡、超過1萬2200人受傷的強震後，重點工作將放在修繕與重建。

除了食物、飲用水與緊急醫療物資外，海地救災當局已發放塑膠布、木板與釘子。

民防局主管官員錢德勒（Jerry Chandler）說：「我們不能落入2010年的陷阱，讓營地蓋得到處都是。」營地原本應該是臨時性質，但當年在管理與拆除時都遭遇困難。

© 2021 AFP