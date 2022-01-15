不顧波索納洛反對 巴西開始為5到11歲兒童接種疫苗

（法新社聖保羅14日電） 儘管巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）反對，巴西今天開始為5到11歲兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

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8歲原住民大衛（Davi Seremramiwe Xavante）今天成為巴西第一名接種COVID-19疫苗的兒童。大衛是接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）多次聲明淡化兒童接種COVID-19疫苗的必要性，表示兒童不是感染冠狀病毒的高風險群體。

根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）委託非營利全球衛生組織「衛健策略」（Vital Strategies）參考流感監測訊息系統（SIVEP-Gripe）完成的一項調查指出，從大流行開始到去年11月底，大約800名5至11歲兒童可能死於COVID-19。

根據衛生部，這段期間有317名此年齡層的兒童死於COVID-19，但如果將死於嚴重急性呼吸道癥候群（SRAG/SARS）、但沒有診斷出導致死亡病毒的人數包括在內，則總數上升到799人。

© 2022 AFP