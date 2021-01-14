世界上最古老洞穴壁畫 可追溯至4萬5500年前

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（法新社華盛頓13日電） 考古學家在印尼發現世界上最古老的洞穴壁畫：一幅實物大小的野豬壁畫，至少4萬5500年前就已存在。

這項研究發現今天在「科學先端」（Science Advances）期刊發表，是人類曾在當地居住的最古老證據。

研究報告共同作者澳洲格里菲斯大學（Griffith University）歐伯特（Maxime Aubert）表示，2017年研究團隊與印尼官方合作展開研究，由博士生柏罕（Basran Burhan）在蘇拉威西島（Sulawesi）發現壁畫。

壁畫所在的Leang Tedongnge洞穴位於偏遠山谷，四周都是陡峭的石灰岩懸崖，距離最近公路約一小時步行路程。

由於雨季洪水泛濫，只有在乾季時才能進出該洞穴。當地的布吉人（Bugis）告訴研究團隊，以前從來沒有西方人到訪過。

壁畫中的蘇拉威西野豬身長136公分、寬54公分，以暗紅赭石顏料繪製，背上有一列豎起鬃毛，面部還有一對如牛角般凸起的疣，是成年公豬的特徵。

野豬身體後半部的上方有兩個手印，從整個描繪情景來看，這隻野豬似乎正面向另外兩隻野豬，不過同伴的身形只有部分被保存下來。

另一名共同作者布魯姆（Adam Brumm）表示：「野豬好像在觀察另外兩隻野豬間的打鬥或社會互動關係。」

人類獵捕蘇拉威西野豬已有成千上萬年曆史，野豬是當地史前藝術的重要特徵，尤其是在冰河時期。

歐伯特是定年專家，他在野豬壁畫上方發現一塊方解石沈積物，利用鈾同位素定年法分析後很有信心表示，此沈積物可追溯至4萬5500年前。這讓野豬壁畫的年代至少為4萬5500年前。

歐伯特補充說：「繪製壁畫的人與身處現代的我們無異，他們有能力和工具繪製出他們想要的任何繪畫。」

研究團隊先前也在蘇拉威西島發現當時最古老的岩畫，畫中可見半人半獸的狩獵者正在追捕哺乳動物，其年代至少可追溯至4萬3900年前。

© 2021 AFP