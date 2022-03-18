世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首

（法新社赫爾辛基18日電） 根據聯合國今天公布的「世界快樂報告」，在全球146個國家和地區中，芬蘭連5年蟬聯最快樂國家。台灣排第26，超越新加坡、日本、韓國等國，蟬聯東亞國家之首。

廣告 繼續瀏覽後續

報告也再次將阿富汗列為最不快樂國家，黎巴嫩倒數第二。

在146個國家的排名中，芬蘭、丹麥及冰島名列前三名；正面臨經濟崩潰的黎巴嫩跌到倒數第二，辛巴威則是倒數第三。

飽受戰亂的阿富汗墊底，但自2021年8月塔利班再次掌權以來，阿富汗境內人道危機更加惡化。

聯合國兒童基金會（UNICEF）估計，如果未獲援助，今年冬天可能會有100萬5歲以下的兒童餓死。

台灣排名第26，在東亞與東南亞區域中最佳，優於新加坡（27）、日本（54）、韓國（59）、菲律賓（60）、泰國（61）及中國（72）。在亞洲國家中僅次於巴林（21）、阿拉伯聯合大公國（24）和沙烏地阿拉伯（25）。

聯合國資助的「世界快樂報告」（World Happiness Report）已邁入第10年，評估根據的是人們對自己快樂的評價以及經濟和社會數據等。最新版報告是在俄羅斯入侵烏克蘭前完成。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2022 AFP