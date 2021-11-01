世界氣象組織報告：2015到2021恐成有史以來最熱7年

（法新社格拉斯哥31日電） 聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）今天表示，2015年到2021年將成為有紀錄以來最熱的7年，同時警告地球正進入「未知領域」。

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聯合國世界氣象組織在氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）登場之際發布的初步氣候報告說，溫室氣體排放導致的全球暖化恐為「當代和未來世代帶來深遠影響」。

聯合國世界氣象組織依據今年頭9個月的資料說，儘管今年初的反聖嬰現象（La Nina）帶來降溫效應，2021年仍可能創下有紀錄以來第5到第7熱的一年。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在針對這份報告的聲明中說：「從海洋深處到山頂，從冰川消融到不間斷的極端天氣事件，全球生態系統和社區正遭受破壞。」

他補充說，為期兩周的COP26氣候會議「必須成為人類與地球的轉折點」。

聯合國世界氣象組織發現，2021年的平均氣溫比工業化前水準高約攝氏1.09度。

自19世紀中期以來，人類開始以工業規模燃燒化石燃料。報告顯示，過去20年（2002年至2021年）均溫首度越過較19世紀中期升高攝氏1度的象徵性門檻。

各國2015年簽署巴黎氣候協定（Paris Agreement），同意將全球氣溫升幅控制在「遠低於」工業革命前水準攝氏2度內，儘可能不超過攝氏1.5度的目標。

從那時起，全球陸續發生一連串天氣災害，包括澳洲和西伯利亞創紀錄的野火、北美千年一遇的熱浪，以及導致亞洲、非洲、美國和歐洲發生嚴重洪患的極端降雨。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「極端（天氣）事件已成新常態。」

世界氣象組織表示，海洋吸收二氧化碳造成酸化的情況至少是2萬6000年來「前所未見」，還說這將降低海洋吸收更多二氧化碳的能力。

與此同時，暖化促使海水膨脹、陸冰消融，是海平面上升的主因，海平面上升幅度同樣創下新高。

布里斯托冰河學中心（Bristol Glaciology Centre）主任班伯（Jonathan Bamber）在對科學媒體中心（Science Media Centre）的評論中說，這份報告「令人震驚且深感不安，是給全球領導人的另一記警鐘，時間已經不多了」。

他說，按照目前軌跡，到2100年前，海平面升幅可能超過2公尺，恐使全球約6.3億人流離失所。

班伯說：「後果不堪設想。」

「如今需要的是每個國家和國家行為者採取深刻而全面的行動，以限制進一步和更深層次的氣候崩潰。」

© 2021 AFP