世界球後巴蒂因傷退出法網

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎3日電） 女網世界排名第一、本屆法網女單頭號種子澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）今天在法網第二輪對上波蘭好手蕾妮特（MagdaLinette），但第二盤打到一半時宣布因傷退賽。

巴蒂上回參加法國網球公開賽（French Open）是在2019年，當時更一舉奪下冠軍。但她今天以1比6輸掉第一盤後，曾暫時離開球場接受治療。

巴蒂在首輪比賽雖獲勝，但過程中一直苦於臀部傷痛。她今天在中央球場（Court Philippe Chatrier）出賽時，於第二盤打到2比2時退賽。

巴蒂1日以直落三擊敗美國女將培拉（BernardaPera）後表示：「本周出賽會有點困難。我想周末期間我的左臀傷勢有點複發。」

巴蒂5月在羅馬大師賽（Rome Masters）8強戰對上美國好手高夫（Coco Gauff）時，也因傷退賽。

25歲的巴蒂如今退賽，使得本屆法網女單已無世界排名前3的選手。

世界排名第2的大直美（Naomi Osaka）先前因抵制球員媒體義務而宣布退賽，她說自己3年來為「間歇性憂鬱症」所苦。

世界排名第3暨2018年法網女單冠軍的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep），也已在賽前因傷退賽。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2021 AFP