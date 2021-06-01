世界盃亞洲區資格賽 從中國蘇州轉移到阿聯沙迦舉行

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社吉隆坡1日電） 亞洲足球聯盟今天表示，由於敘利亞和馬爾地夫國家隊有球員確診2019冠狀病毒疾病，原訂在中國舉辦的數場世界盃足球賽亞洲區資格賽，將改到阿拉伯聯合大國的沙迦進行。

亞洲區資格賽A組的中國、敘利亞、馬爾地夫、菲律賓和關島有7場比賽受影響，讓早已命運多舛的2022年卡達世界盃資格賽遭受進一步打擊。

各隊原訂月初在中國蘇州的生物安全泡泡區舉行為期兩周的比賽，中國足球協會昨天原先表示資格賽將轉移到杜拜舉行，但亞洲足球聯盟（Asian FootballConfederation）今天澄清是改到沙迦（Sharjah）。

亞洲足球聯盟在聲明中表示，與參賽隊伍討論後，將確認比賽時間表。

根據中國的「體壇周報」，因為中國拒絕馬爾地夫和敘利亞國家隊入境，目前他們還留在杜拜。

馬爾地夫的前鋒艾希法克（Ali Ashfaq）發推文表示，自己確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），將不會打資格賽。

中國5月30日以7比0擊敗關島，原訂6月3日對上馬爾地夫，敘利亞則原訂6月7日對戰馬爾地夫。目前中國在A組排名第2，僅次於敘利亞。

© 2021 AFP