世界盃亞洲區資格賽 澳洲11連勝刷新紀錄

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（法新社杜哈7日電） 2022世界盃足球亞洲區資格賽，澳洲今天3比1擊敗阿曼，締造世界盃資格賽11連勝新紀錄。

肯亞出生的馬比（Awer Mabil）第9分鐘破門為澳洲先馳得點，下半場再靠鮑以爾（Martin Boyle）與杜克（Mitchel Duke）各進一球鎖定勝局。澳洲贏球後使得他們在進入亞洲區資格賽最後一輪的第3輪，仍在B組穩居龍頭。

澳洲以8連勝之姿挺進資格賽第3輪，擊敗阿曼後在第3輪保持三戰全勝。此前世界盃資格賽最長連勝紀錄為10場，分別為墨西哥在2006年、西班牙2010年、德國在2018年的世足資格賽所締造。

沙烏地阿拉伯靠超級替補阿爾比拉坎（Firas al-Buraikan）第71分鐘破門，幫球隊1比0擊敗日本，沙國目前也取得3連勝；日本則是繼早先0比1輸給阿曼後再吞敗。

亞洲區資格賽B組堪稱死亡之組，目前澳洲與沙烏地阿拉伯同為9分積分，澳洲以較佳凈勝球排第一；同為亞洲勁旅的日本因表現不佳，目前在B組僅3分積分居第3，打進前兩名晉級明年世足會內賽得很拚。

在阿聯沙迦市（Sharjah）的比賽，中國隊靠目前效力西甲西班牙人隊（Espanyol）的武磊獨中兩元，第二球還是傷停補時的第95分鐘攻入，3比2絕殺越南，贏得寶貴的第3輪首勝，積分3分與日本相同，仍保有一絲生機。

© 2021 AFP