世界盃會外賽 瑞典意外吞敗優勢拱手讓西班牙

（法新社倫敦11日電） 2022世界盃足球賽歐洲區會外賽，西班牙今天1比0擊敗希臘，並拜瑞典意外0比2輸給喬治亞之賜，以小組龍頭之姿晉級明年世足會內賽的機會大增。

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西班牙只靠薩拉比亞（Pablo Sarabia）第26分鐘的12碼攻進全場唯一一球，但已足夠作客的鬥牛士贏球全取3分積分，並以16分積分擠下瑞典的15分躍居B組榜首；西班牙將於14日與瑞典對陣，決定分組龍頭誰屬。

西班牙隊總教練恩立格（Luis Enrique）說：「我當然覺得我們肯定能打進會內賽，顧慮的只是會否僅以分組第2晉級。14日的對手，在理論上，攻擊力比我們強不少。」

儘管老將球星伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）歸隊，陣中還有崛起新星伊薩克（Alexander Isak），作客的瑞典今天卻沒法從喬治亞手中進球，還讓對方的克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）下半場連進2球。

A組龍頭葡萄牙今天當家球星羅納度（Cristiano Ronaldo）熄火，比賽尾聲後衛老將佩佩（Pepe）吞紅牌退場，作客愛爾蘭只以0比0踢和收場。

© 2021 AFP