世界糧食計畫署：可能中止對北韓援助工作

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（法新社首爾23日電） 聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）今天在其網站發表報告指出，北韓為防疫採取嚴格自我封閉措施，可能迫使糧食計畫署中止對北韓援助行動。

法新社報導，貧困的北韓因為核武及彈道飛彈計畫受到國際制裁，長期以來難以餵飽人民、糧食短缺且營養不良問題普遍。

根據世界糧食計畫署網站，世界糧食計畫署是對北韓從事援助行動的最大國際機構，每月提供專門食品給約100萬名孕婦、哺乳母親和兒童。

世界糧食計畫署表示，北韓為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而採取自我封閉措施，正對援助工作構成新難題。

北韓在鄰國中國爆發全球疫情首例後，於去年1月關閉邊界，成為全球首個採取這項措施的國家，以保護國內免於疫情威脅。

世界糧食計畫署在概述其計畫的報告中指出：「糧食進口、國際工作人員調動和現場監測途徑（在北韓）長時間受限。」

報告還提及：「世界糧食計畫署將策略性運用得以進口糧食的窗口，補充及完善（北韓）國內糧食庫存。」

「如果無法進口糧食，有很大殘餘風險，行動將於2021年中止。」

© 2021 AFP