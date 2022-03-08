世界銀行援助烏克蘭 通過7.23億美元貸款與撥款計畫

（法新社華盛頓7日電） 在烏克蘭對抗俄羅斯入侵之際，世界銀行（The World Bank）已批准7.23億美元（約新台幣204億元）貸款與撥款援助烏克蘭。 這筆款項包括世銀3.5億美元追加貸款，以及透過荷蘭與瑞典擔保增加的1.39億美元，加上來自英國、丹麥、拉脫維亞、立陶宛和冰島的1.34億美元，以及日本的1億美元平行融資。

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總部位在美國華府的世界銀行1日宣布準備向烏克蘭提供30億美元的緊急援助，其中至少3.5億美元立即發放。 理事會今天再決定加碼援助。 世銀聲明指出，「理事會今天批準的款項包含3.5億美元的追加貸款，以及1.39億美元的擔保貸款」。 世銀表示，「也在籌措1.34億美元撥款，以及1億美元的平行融資；這樣一來，籌措的總援助款將達到7.23億美元」。

世銀髮言人說，這筆款項預計會在未來幾天轉交烏克蘭政府。

世銀通常不會限制預算支援貸款的使用方式，但世銀表示，這項「快速支付」將協助烏克蘭政府提供重要服務、支付醫院工作人員薪資、資助退休金並繼續進行社會計畫。 世銀另表示，也已成立了多方捐助者信託基金（MDTF），以利捐款人將資源送到烏克蘭。

© 2022 AFP